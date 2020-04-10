14:26 | 10.04.2020
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Новини Тернополя 

Усі сімейні лікарі на масивах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин” отримали захисні екрани обличчя

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сімейні лікарі трьох амбулаторій Тернополя, що на масивах “Дружба”, “Кутківці” та “Пронятин” отримали захисні екрани для обличчя від волонтерів із Тернополя.

  • Тепер наша мета — забезпечити інші мікрорайони міста Тернополя, — зазначив волонтер Назар Хамуляк. — На черзі Центр. Старатимусь на 100% закривати потреби забезпечення усіх сімейних лікарів, медсестер елементом захисту.

    Також налагодив часткове забезпечення районів області, котрі вже отримали свої досить великі партії захисних екранів обличчя: 

• ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
• ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ – лабораторія
• СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ м.ПІДВОЛОЧИСЬК
• РЕАНІМАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗБОРІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ м.ЗБОРІВ
• ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА НПЦ ПМД ДУС м.КИЇВ
• ВІДДІЛЕННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ 2-га МІСЬКА ЛІКАРНЯ м.ТЕРНОПІЛЬ
• … решта згодом так як ще не маю фотозвітів


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Зв’язок з волонтерами: 067 727 07 57 (Хамуляк Назарій)
Перерахувати благодійну допомогу можна банківську картку 5168 7427 1287 5057 (Хамуляк Наталія Миколаївна)

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