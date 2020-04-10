Усі сімейні лікарі на масивах “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин” отримали захисні екрани обличчя
Сімейні лікарі трьох амбулаторій Тернополя, що на масивах “Дружба”, “Кутківці” та “Пронятин” отримали захисні екрани для обличчя від волонтерів із Тернополя.
- Тепер наша мета — забезпечити інші мікрорайони міста Тернополя, — зазначив волонтер Назар Хамуляк. — На черзі Центр. Старатимусь на 100% закривати потреби забезпечення усіх сімейних лікарів, медсестер елементом захисту.
Також налагодив часткове забезпечення районів області, котрі вже отримали свої досить великі партії захисних екранів обличчя:
• ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
• ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ – лабораторія
• СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ м.ПІДВОЛОЧИСЬК
• РЕАНІМАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ ЗБОРІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ м.ЗБОРІВ
• ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА НПЦ ПМД ДУС м.КИЇВ
• ВІДДІЛЕННЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ 2-га МІСЬКА ЛІКАРНЯ м.ТЕРНОПІЛЬ
• … решта згодом так як ще не маю фотозвітів
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Зв’язок з волонтерами: 067 727 07 57 (Хамуляк Назарій)
Перерахувати благодійну допомогу можна банківську картку 5168 7427 1287 5057 (Хамуляк Наталія Миколаївна)