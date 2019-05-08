Антимонопольний комітет оштрафував підприємців з Тернопільщини, які «пильнули» 4 мільйони на «Прозорому офісі»

Тернопільське територіальне відділення АМКУ наклало 58,13 тис. грн штрафу на підприємців Віталія Тростинського та Андрія Гринчука за спотворення результатів тендеру Мельнице-Подільської селищної ради на закупівлю робіт по реконструкції приміщення під Центр надання адміністративних послуг очікуваною вартістю 3,85 млн грн.

Про це свідчить рішення Відділення від 20 березня.

Спіймані на змові підприємці були єдиними учасниками закупівлі. Перемогу отримав Віталій Тростинський із ціновою пропозицією 3,78 млн грн. Кінцева пропозиція Андрія Гринчука була дешевшою від заявки Тростинського на 5 тис. грн і спершу замовник визначив її переможною, але Гринчук не подав документів переможця.

Дослідивши документи Гринчука-Тростинського, Антимонопольники встановили, що:

Учасники декларують власне місцезнаходження у різних населених пунктах, але обоє подавали конкурсні пропозиції з використанням спільної IP-адреси, яка була територіально зафіксована за адресою у місті Борщів, де Тростинський орендує приміщення;

Жоден з підприємців не був клієнтом «Приватбанку» станом на серпень 2018 року, однак обоє перераховували кошти для участі у торгах в один день з одного і того ж рахунку згаданого банку;

Документи учасників мають спільні особливості оформлення, а також сліди від дій технічних пристроїв (як от плями від принтера чи сканера);

Також вони використовували спільну електронну адресу, а їхні кошториси містили однаковий розмір витрат.

Відділення встановило, що за підсумками минулого року Тростинський отримав 4,92 млн грн доходу, а Гринчук – 4,88 млн грн. За антиконкурентні узгоджені дії кожен з підприємців отримав по 29,06 тис. грн штрафу.

За даними «Прозорро», протягом 2018-початку 2019 років підприємець Гринчук отримав замовлень від бюджетників на загальну суму 10,39 млн грн, а ФОП Тростинський – на 7,44 млн грн.

Нагадаємо, в.о. голови Тернопільського ОТВ АМКУ є Надія Чорномаз, яка раніше працювала начальником юридичного відділу цього ж відділення.

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