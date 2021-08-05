Кожен повнолітній мешканець Тернопільщини може вакцинуватись Pfizer

Триває п’ятий етап вакцинації від COVID-19. У вівторок, 3-го серпня, голова облдержаднімістрації Володимир Труш здійснив робочий візит у центр масової вакцинації в центрі Довженка на Злуки,45.

Станом на третє серпня в Тернопільській області було проведено понад 2880 щеплень від COVID-19. За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, загалом в області різними видами вакцини уже щеплено 130866 тис. осіб.

«Хотів звернутися до тих, хто вже вакцинувалися. Адже саме ви, своїм особистим прикладом, можете показати близьким та знайомим, що вакцинуватися безпечно та необхідно», – додає Володимир Труш. Якщо людина не знає де знаходиться найближчий центр вакцинації, то вона може звернутися за номером контакт-центру 0 800 60 20 19, або до департаменту охорони здоров’я ОДА.