Двоє тернополян кастомізували автомобіль

Двоє тернополян Олександр Лангер та Володимир Кушнір кастомізували автомобіль. Вони нанесли на нього візерунки чорного та золотистого кольору, які не змиваються.

За словами художника-дизайнера Олександра Лангера, кастомізація – це процес, який дозволяє перетворювати будь-яку річ, надаючи їй нового змісту.

“Це може бути як стара річ, так і нова. Ми просто переосмислюємо, надаємо нового змісту, нового бачення і нового життя”.

Цим творчим методом Олександр захопився у коледжі. Тоді й виникло бажання кастомізувати автомобіль.

“Я мав бажання, але в цьому випадку зробити машину непросто. Тому що потрібно, аби людина сама хотіла. І мені максимально пощастило, тому що Володя сам звернувся”, – розповів художник-дизайнер.

Фарби, які використовували для цього, не змиваються.

“Я хотів, щоб в мене машина була унікальна й більше таких не було. Через те я шукав когось, хто може зробити. А Сашу я знаю вже 15 років. І першим пішов до нього. Це моє власне авто. Ніхто не був проти і я зробив те, що хотів”, – каже власник автомобіля Володимир Кушнір.

Над дизайном вони працювали удвох. Для нанесення візерунків використовували маркери. Промальовували одним шаром.

“Для того, щоб зробити різноманітною композицію, ми вже використали різні широти. Маркер дає таку щільну й контурну заливку. І потрібно максимально зосереджено контролювати рух маркера”, – розповів Лангер.

За його словами, складність була в тому, що авто не пласке, як полотно. Тому до нанесення малюнку готувалися два місяці, враховуючи дизайн автівки.

Аби промалювати весь автомобіль, працювали 30 годин. Всі елементи писали власноруч.

За словами власника автомобіля Володимира Кушніра, люди звертають увагу на його автомобіль.

“Вони стоять, дивляться, фотографують і йдуть далі. В дорозі також багато хто розглядає, показують лайки і всім подобається”.

На цьому зупинятися не планують.

“Поки що результатом задоволені. А так як це проєкт, – він ніколи не закінчується. І з часом буде щось краще, більше”, – каже Володимир Кушнір.

Суспільне