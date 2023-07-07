КРЕАТОР-БУД ВІДБУДОВУЄ ЗРУЙНОВАНІ БУДИНКИ НА ХЕРСОНЩИНІ

З перших днів повномасштабної війни в Україні, керівник БФ «Твори добро» та голова Ради директорів компанії Креатор-Буд Ігор Гуда зі своєю командою активно працюють у напрямку допомогивійськовим Збройних Сил України та наданняблагодійної допомоги геріатричним будинкам, лікарням, військовим госпіталям, переселенцям, якіпостраждали під час війни в Україні.

Уже понад місяць працівники будівельної компаніїКреатор-Буд відбудовують зруйновані будинки на Херсонщині. У селищі Архангельське креаторівцівідновлюють 18 житлових об’єктів. Ще 16 будуть зведені наново.

«Пліч-о-пліч» – проєкт допомоги регіонів України у відновленні деокупованих і постраждалих від агресії росії громад.

Тут, в селищі Архангельське, на понівеченому даху майорить синьо-жовтий стяг. За вісім місяців окупації росіяни забрали життя у понад десяти місцевих мешканців. Та попри усе, селище вистояло!

Зараз тут 350 житлових об’єктів потребують відновлення. Один об’єкт соціальної інфраструктури знищено повністю, ще 4 потребують капітального відновлення. В рамках проєкту будівельники відновлюватимуть й об’єкти соціальної інфраструктури.

КРЕАТОР-БУД- БУДУЄМО УКРАЇНУ!