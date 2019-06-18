Кривченський замок на Тернопільщині – фортеця над печерою

Серед старих напіврозвалених стін замку на нас чекає давня історія, забута спадщина минулих поколінь. Потрібно лише трішки уяви, щоб ожили розповіді зі шкільних підручників, відтворились події , що стались тут століття тому. Облоги і боротьба, польські королі і турецький султан, легенди та неймовірні скарби – все це про невеликий, але колись могутній Кривченський замок.

Ще з давніх часів, ранього залізного віку люди облюбували місцевість біля невеликої річки, що з часом стала зватися Циганка. Минали століття, змінювались епохи, поселення росло та розвивалось і в 1563 році за село, що належало поміщику Милецькому вже пишуть в документах того часу. Трохи більше ніж за пів століття це вже містечко, до якого два рази на рік з’їжджаються купці на ярмарок, а місцевий люд щотижня збирається на торги. Тодішній король Речі Посполитої вирішив що торговому місту більше підійде солідна назва Красногора, але ім’я так і не прижилось.

І ось настали чорні, страшні часи турецької навали, місто що процвітало, мов саранча скосили османи. Будинки спалили, багато жителів винищили, а люди що залишись так сильно оплакували свої рідних та близьких, що цю місцевість почали називати Оплакана. Та йшли роки і місто знову зміцніло, розрослося, будувались будинки, з’явився головний шлях через поселення. Але така вже та основна вулиця була з закрутами-кривинами, що навіть з’явилася приказка про межі між городами: “В тебе така межа, як у Кривчому гостинець(шлях)”. З тих часів сучасне село Борщівського району Тернопільської області зветься – Кривче.

В часи коли турки спустошували наші землі, виникла велика необхідність у потужній оборонній споруді, що б стала на захисті краю та важливого шляху, що вів до Дністра. Тому в 1639 році генерал королівської артилерії Мартин разом з братами на високому березі річки Циганки розпочинає будівництво замку. Цитадель споруджують у вигляді прямокутника з чотирьма оборонними вежами по кутах з місцевого вапняку та пісковику, зараз можна побачити лише дві вежі та нижній підвальний ярус замку. Згодом в середині оборонних стін твердинні добудували палац.

Нелегке життя видалося у Кривченського замку, не раз його брали штурмом, а крізь в’їздні ворота час від часу проїзжали нові господарі. Спершу він піддався українським козакам, а в 17ст. зазнав значних руйнувань, пов’язаних із боротьбою між турками та поляками. Польський король Ян III Совбеський та турецький султан Магомет IV, який після підисання Бучацького мирного договору на деякий час зупинився в замку – це було потужнє протистояння двох могутніх імперій в якому замок в Кривчому, був лише шаховою фігурою.

В кінці 17 ст. коли в черговий раз турки захопили Кривченський замок з’явилася легенда, яка до сьогодні збуджує уяву шукачів пригод. В ті давні часи коли турки відступали з фортеці разом з здобутими незліченними скарбами, втікаючи від визволителів. А золота, прикрас та різного добра, було стільки що вони не могли все з собою забрати. Тоді турецький паша наказав закопати здобуте багатство :” під п’ятою кривченською скелею, навпроти “Яськового млина”, щоб пізніше за ним повернутись. Та й до нині тих скарбів так і ніхто не знайшов. Біля замку знаходиться неймовірної краси печера, в народі розповідають, що турецьке золото ймовірно десь заховане в одному з підземних ходів, чекаючи на свого щасливця.

В 18ст. після того як загроза нападів минула, замок відреставрували. До середини 19ст. Кривченська фортеця слугувала за житло поміщикам Голеєйовським, це був найспокійніший перід життя могутньої твердині. Але в середині 19ст. замок купив єврей-перекупщик Лазар Зейдман, який вирішив заробити грошей, пустивши каміння оборонної споруди для будівництва винокурні та продав для господарських потреб. В 1920 році вежу замку відреставрували активісти польського Подільського туристично-краєзнавчого товариства, створивши турбазу-готель, до речі дуже гарна ідея була. Та те що не зруйнував Зейдман, розібрали радянські військові для будівництва дороги. І хоча в 1990 роках місцевий колгосп частково відреставрував стару фортецю, на разі ми можемо побачити лише дві вежі та мур між ними.

Вежі Кривченського замку, що видніються з дороги, приховують багато цікавих таємниць та легенд. Мені сподобалася прогулянка між давніх стін споруди, наповнених відголосками минулих подій. А розташова неподалік екскурсійна печера “Кришталева”, про яку згадувалось в легенді, додасть родзинки подорожі до старого замку. Та про неї я розповім згодом. З Тернополя до села Кривче 120 км, а з районного центру міста Борщів, всього 15 км. До речі з Борщева можна доїхати рейсовим автобусом.

Пригоди чекають….

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