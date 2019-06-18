Новини Тернополя 

У Тернопільському районі — нова церква (Фото)

Irena 0 View Прокоментуй!
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Фото Світлани Гуменної.

17 червня, у другий день святкування Пресвятої Трійці в селі Костянтинівка Тернопільського району освятили новозбудований храм. Церква носитиме ім`я Пресвятої Трійці.

Збудовано храм за два роки за кошти мецената – односельчанина, колишнього воїна УПА Мар’яна Штики, який зараз проживає в Канаді. Також до будівництва долучились дві громади – Костянтинівки та Малого Ходачкова. Внесок у духовну справу відродження церкви вніс підприємець Юрій Березовський.

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Фото Світлани Гуменної.

Я тут родилась, я тут хрестилась і дуже тішусь сьогоднішнім святом – освяченням новозбудованої церкви Пресвятої Трійці в Костянтинівці Тернопільського району! А ще – Причастям найменшої донечки та благословенням самого Високопреосвященного архиєпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ кир Василія Семенюка 💓. Тут ми з нашим дідусем Іваном, який теж родом з Костусі, — написала на своїй сторінці у Facebook учасниця урочистостей в Костянтинівці Світлана Гуменна.

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Фото Світлани Гуменної.

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