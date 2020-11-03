Лікар-епідеміолог Олег Голінатий розповів про порядок госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію

«Міністерство охорони здоров’я України на основі рекомендацій ВООЗ розробило протокол госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію. Там визначено ряд показників, на які повинні орієнтуватися лікарі. Медичний працівник оцінює загальний стан пацієнта, вивчає його історію хвороб та визначає чи є у хворого серйозні супутні патології. До таких відносять – цукровий діабет, серцеву недостатність, гіпертонію, хронічні захворювання тощо.

Перш за все, за допомогою пульсоксиметра пацієнту вимірюють сатурацію, себто здатність крові переносити кисень від легенів до інших органів. Якщо вона становить 92 і менше відсотків, то це є одним із показників до госпіталізації. Також хворого перевіряють на наявність пневмонії та визначають відсоток ураження легень. Ще одним показником до госпіталізації є наявність у пацієнта задишки, ядухи та нападів кашлю.

Стан пацієнта однозначно потрібно оцінювати в комплексі і це може зробити лише лікар, оглянувши хворого та провівши ряд спеціальних маніпуляцій».