Літо та осінь для ПРИРОДИ Тернополя виявилася трагічною. Загинуло сотні дорослих дерев беріз, ялини, сосни, горобини. Клени почали так само хворіти, цього ніколи не було. Це реальні речі, які додатково загрожують тернополянам погіршенням екологічних умов.

Можливо це реагування зеленого середовища на ту «екологічну політику, яка проводиться міською радою на чолі з п. Надалом.

Думаю, що нищення десятків гектарів паркових площ дало негативний результат. Але сумно, що ні міський голова ні начальник управління житло комунального господарства п. Соколовський не реагують.

Природа та громада чекають дій допомоги зеленому світу Тернополя.

Надаю фото листя кленів.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь

23.10.2017

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