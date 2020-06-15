Літургії іноземними мовами проводять в Архикатедрі Тернополя

Вже традиційно, в першу Неділю по Зісланні Святого Духа, Неділю Всіх Святих – в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя звершились Божественні Літургії іноземними мовами.

Традиція повстала ще 16 років тому, коли в місті появилось багато англомовних студентів католиків, а священнуслужитель Архикатедри отець Мартин Хомів був їхнім капеланом. До слова, Після виходу УГКЦ з підпілля вперше в Україні Літургію англійською мовою відслужили саме в Архикатедрі Тернополя у 2004 році. Цьогоріч, крім вже звичної Божественної Літургії англійською мовою, що її традиційно очолює отець Мартин Хомів, в Архикатедрі вперше звершили Службу Божу італійською мовою, яку відслужив отець Роман Демуш.

Слід відзначити, що така щорічна ініціатива є доволі цікавою, адже участь в Літургії англійською мовою взяла велика кількість молодих людей та багато викладачів іноземних мов, на прохання яких, зрештою ця ініціатива і має своє продовження.

Літургія італійською мовою, в свою чергу, теж зібрала велике число молільників, серед яких багато тих, хто свого часу перебував на роботі в Італії, а тепер повернуся додому. Властиво, ця ініціатива є однією з душпастирських акцій священнослужителів храму, у контексті приготування до всецерковного Собору про Еміграцію та поселення, і має на меті забезпечити духовний супровід та підтримку тим хто повернувся на рідну землю після досвіду емігрантського, заробітчанського життя.