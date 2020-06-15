Дев’ять місяців щастя – про програму ведення вагітності в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

«Вітаю, ви вагітні!» – ця фраза лікаря завжди як точка відліку. А що робити далі? Тут і в другий-третій раз (що вже казати про перший) виникають сотні «чому?», «Чи все гаразд?» і «А мені можна?».

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» пропонує майбутнім мамам програму ведення вагітності. Досвідчені лікарі підкажуть, підтримають і дадуть відповідь на всі питання, а продуманий набір аналізів та обстежень допоможе попередити ускладнення і проконтролювати розвиток малюка і здоров’я мами.

Чіткий план і бажаний результат

Програма ведення вагітності, розроблена в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль», – це комплексний підхід до спостереження за здоров’ям майбутньої мами і її дитини. Як правило, все починається з першого прийому у гінеколога, постановки на облік у зв’язку з вагітністю, а далі … В програму включені десятки аналізів і обстежень, консультацій вузьких фахівців – офтальмолога, отоларинголога, терапевта, ендокринолога.

Чим відрізняється комплексне ведення вагітності від звичайних оглядів і здачі аналізів?

Цінність цієї програми в її цілісності і методичності. Лікарі дійсно «ведуть» майбутню маму і не просто констатують проблеми, а допомагають їх вирішити, вчасно скоригувати стан. Ви розумієте, що і коли необхідно зробити, не забудете провести необхідне обстеження і не пропустите термін оформлення декретної відпустки.

Вибір послуг, які входять до складу програми – аналізів, оглядів і ультразвукових досліджень, – грунтується на українських та міжнародних стандартах і рекомендаціях. Сюди влючено усе, що необхідно, і в той же час там немає нічого зайвого.

Звичайно, ми всі різні, і кожна вагітність унікальна. Навіть у однієї жінки в перший, другий чи третій раз вагітність може протікати по-різному. Тому в кожному окремому випадку пацієнтці можуть бути запропоновані додаткові обстеження або аналізи – в залежності від ситуації, вихідного стану здоров’я, перебігу вагітності, стану плода і плаценти.

Частота відвідувань лікаря визначається програмою згідно фізіологічного перебігу нормальної вагітності, але в певних випадках при необхідності може бути складений індивідуальний графік. У потрібний момент лікар видасть вагітній пацієнтці всі необхідні документи для пологового будинку і для отримання допомоги після народження малюка, а також оформить декретну відпустку.

Спостереження за програмою ведеться до надходження в пологовий будинок, а також триває після пологів: і матусі, і її малюку ми пропонуємо піврічне обстеження в акушер-гінеколога та педіатра абсолютно безкоштовно!

Попереджати, а не боротися

Від того, як пройде період очікування малюка, багато в чому буде залежати подальша доля малюка. Саме тому багато сучасних жінок зараз вибирають не формальний підхід до ведення вагітності в жіночій консультації, а комплексний і індивідуальний варіант підготовки до вагітності і її медичного супроводу.

Татам теж можна!

Майбутній татусь може бути присутнім при ультразвуковому обстеженні, що проходить в рамках програми ведення вагітності, і бачити малюка задовго до його народження.

Програма ведення вагітності дозволяє виявляти всі відхилення від фізіологічного перебігу і своєчасно вживати необхідних заходів для запобігання ускладнень. Головне – щоб майбутня мама не пропускала прийоми. Ми дуже підтримуємо жінок, які навіть під час вагітності ведуть активний спосіб життя. Але нам тривожно за пацієнток, які встали на облік, потім три місяці провели в теплих краях, потім забігли ще разок на прийом, і далі вирушили ще на пару місяців, наприклад, до Фінляндії, і жоден лікар не спостерігає їх послідовно протягом всього терміну вагітності. Дуже важливо для здоров’я і навіть самого життя, щоб і в самому щільному графіку мама знаходила час для планових візитів і обстежень .

На щастя, ми живемо в той дивовижний час, коли медичні інновації досить швидко і легко входять в наше життя. Наприклад, ще 10-15 років тому багато жінок, особливо що живуть не в мегаполісах, тільки читали про методи лікування безпліддя за допомогою ЕКЗ, а сьогодні це є кожній родині. Або жінки зі спадковими факторами тромбофілії, яких насправді дуже багато, – ще зовсім недавно вони не мали шансів виносити і народити дітей. Зараз ми можемо вчасно діагностувати такі стани і кваліфіковано вести такі вагітності, і вони закінчуються благополучними пологами в термін.

Особливістю вітчизняної медицини все ще залишається те, що лікарі намагаються не допускати розвитку ускладнень, а не просто з ними боротися. Цим ми відрізняємося від США і ряду країн Європи. Там лікарі не стануть, наприклад, переконувати вагітну жінку змінити раціон і менше набирати вагу. Вони будуть просто боротися з діабетом або гестозом, що розвинулись.

У програму включені і так звані скринінги. Це аналізи і ультразвукові дослідження на певних термінах вагітності, які потрібно робити абсолютно всім жінкам і які дозволяють якомога раніше виявити генетичні відхилення у розвитку плоду. За всю вагітність проводиться три таких дослідження.

УВАГА! До кінця червня в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» діють дні щасливої вагітності. Телефонуйте (0352) 52 52 52 та дізнавайтесь усі деталі.