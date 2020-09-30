Відзавтра перестануть приймати монети у 25 копійок. Згодом зникнуть деякі банкноти

У Нацбанку переконують, що такі дії не нашкодять українцям.

В Україні з 1 жовтня 2020 року вже не прийматимуть монети номіналом в 25 копійок. Наступний крок – з обороту виведуть банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка.

Якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то заплативши 12 грн 25 копійок отримати здачу в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховувати картою.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Річ у тому, що монети номіналом 25 копійок зараз практично неможливо розміняти, тому що до цього з обігу вилучили 1, 2 і 5 копійок. Наприклад, якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то заплативши 12 грн 25 копійок отримати здачу в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховувати картою.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Річ у тому, що монети номіналом 25 копійок зараз практично неможливо розміняти, тому що до цього з обігу вилучили 1, 2 і 5 копійок. Наприклад, якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то заплативши 12 грн 25 копійок отримати здачу в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховувати картою.

Що стосується старих банкнот, то вони майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз в обігу їх приблизно 1,8% від загальної кількості. Протягом трьох останніх років їх обсяг в обігу майже не змінився. «Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їх вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, одночасно бізнесу і державі принесе користь», – пояснюють у Нацбанку.

Крім того, Національний банк із 1 жовтня 2020-го буде активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в оборот, а вилучатися і передаватися до Національного банку. Однак, на відміну від застарілих банкнот і монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки залишаться дійсним платіжним засобом.

Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в зверненні їх буде ставати все менше, а їхнє місце займуть відповідні «сріблясті» монети номіналом 1 і 2 гривні зразка 2018 випуску.