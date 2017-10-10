Відомий тернопільський фітотерапевт Марія Тройчак в обласному краєзнавчому музеї представила копії двохсот чудотворних ікон світу, які колекціонує впродовж 17 років. У фойє музею жінка також презентувала дзвоники із зображенням святих місць.

Оберіг із батьківської землі

Коріння роду Марії Тройчак бере початок у селі Яселко Сяноцького повіту, звідки під час операції «Вісла» депортували її батьків. Там, на Лемківщині, знайшли вічний спочинок її старші брати Михайло й Теодор. Сама ж пані Марія народилася у селі Магдаліївка Підволочиського району. Вперше на землю батьків жінка ступила 2002 року. Тоді разом із групою однодумців вони поїхали впорядковувати могили своїх предків. У Польщі Марія Іванівна познайомилася з місцевим священиком Кристофором Пігурем, який на горищі храму впорядкував музей ікон. Він подарував їй образ Божої Матері, який до того був у церкві святого Архистратига Михаїла села Яселко, зруйнованій у 1945 році. Відтоді ця ікона є оберегом пані Марії. Вона тримає її у своєму робочому кабінеті і щиро вірить у чудодійну силу цієї святині. «Хіба це не Боже провидіння, коли кілька років тому, під час пожежі у готелі «Україна» в центрі Тернополя, мій кабінет був єдиний з-поміж двадцяти, який оминув великий вогонь?! – мовить Марія Тройчак. – Ця ікона зображена на першій сторінці моєї книги «Лемківська таємниця». Духовну святиню беру з собою у подорожі. Вона врятувала мене під час однієї з мандрівок до Іспанії. Я хотіла зняти на камеру захід сонця над Атлантичним океаном. Коли підійшла до огорожі, ворота роз’їхалися і я впала з висоти двоповерхового будинку на каміння. Коли падала, то здавалося, що ангели опустили мене на своїх крилах, а під мене підстелили перину. Після цього з перев’язаною рукою я проїхала ще 16 країн. І аж удома відчула біль».

52 країни і 200 чудотворних ікон

Чудодійна сила ікони з Лемківщини стала для пані Марії ще більшим стимулом поклонятися унікальним духовним святиням. Уже незадовго вона привезла копію чудотворної ікони з храму Зачаття Іоана Предтечі в Єрусалимі. Власне цей образ, за словами Марії Іванівни, став початком колекціонування чудотворних святинь.

За 17 років у складі Асоціації лікарів-католиків знана тернополянка вже побувала у 52 країнах світу. Із кожної поїздки вона привозила ікону. У колекції Марії Тройчак є образи з Меджугор’є, де побувала 11 разів, Люрду, Фатіми, Єрусалиму, Іспанії, Афону, Голландії, Мальти. Також вона має копії родинного дерева Ісуса Христа, ікони святого отця Піо, часточку мощів Лазаря та єрусалимську ікону зцілення його Ісусом. Цього літа з італійського міста Барі жінка привезла копію ікони святого Миколая, яка постійно мироточить.

Врятувала вервичка «від Ісуса»

– Для мене ікони – це джерело духовного зцілення, – каже пані Марія. – Вони мають надзвичайну силу і допомагають у різних життєвих потребах. У моєму робочому кабінеті вже 17 років щодня у записі лунає Божественна літургія з Унівського монастиря. Ця мелодія створює духовну атмосферу, яка разом із вірою та молитвою допомагає у лікуванні людей. Бог чує наші прохання, тому, якщо молитися щиро і з вірою, то можна перебороти хвороби та негаразди. Кілька років тому разом із членами Асоціації лікарів-католиків я брала участь у конференції в монастирі святого Онуфрія у Львові. Один із священиків подарував мені свою вервичку, сказав, що так велів Ісус. До Тернополя ми поверталися вночі. Раптом на зустрічну смугу виїхала вантажівка і осліпила нас світлом фар. Наш водій, аби уникнути аварії, звернув обабіч дороги. Раптом бачимо: перед нами, за кілька метрів, щось стоїть. Спочатку подумали, що то копиця сіна, а в останню мить я зрозуміла, що то вантажівка. Тримаючи в руці вервичку, я крикнула: «Ісусе, камаз». В ту ж хвилину нашу легківку різко відвернуло вбік. Згодом водій розповів: усю дорогу йому здавалося, що то не він, а хтось інший керував автомобілем.

Пані Марія відвідала усі святі місця України. В деяких із них, як-от у Зарваниці, Почаєві, Страдчі, Гошеві була десятки разів. Додому вона завжди поверталася з іконами. Тож нині у її колекції є майже усі копії українських чудотворних святинь.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Фото Ярослава СТАРЕПРАВА

Джерело: Газета “Сільський господар плюс”