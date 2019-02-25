Один із найуспішніших і найсучасніших менеджерів в Україні Богдан Будзан завітав до ТНТУ

технічний університет відвідав відомий науковець, державний та громадський діяч, фахівець з менеджменту та бізнес-освіти, професійний коуч та бізнес-консультант власників та керівників бізнесу Богдан Будзан.

Виступаючи перед академічною спільнотою та студентством з відкритою лекцією «Шлях в успішне майбутнє йде через постійне самовдосконалення», президент Міжнародного інституту менеджменту (1996-2005), директор і засновник Консультаційного центру з менеджменту, академік Української академії наук Богдан Будзан закцентував свою увагу на найважливішому — на сенсі життя.

У кожної людини має бути довгострокова мета, для постановки якої дуже важливо знати себе, свої сильні і слабкі сторони, зрозуміти, які нові цілі і задачі необхідно перед собою поставити, і яким буде рівень відповідальності у цьому випадку. Головний же чинник у досягненні мети — це самопізнання і самовдосконалення. Щоб прийти до ідеальної форми такої особистісної зміни, професійний коуч порадив зберігати душевний спокій, берегти своє здоров’я та управляти своєю енергією, створювати особисті стосунки з людьми, особливо з тими, кого любимо, працювати для своєї фінансової незалежності, ставити високі цілі та ідеали та пам’ятати про максимальну самореалізацію. Говорячи про останню, варто згадати, що й сам життєвий шлях нашого краянина є яскравим прикладом успішної самореалізації, розпочавши професійну кар’єру слюсарем на одному із львівських заводів, пройшов шлях до академіка Української академії наук та випускника у Гарвардській та Лондонській школах бізнесу.

Зустрічі з непересічним земляком в університеті проходять уже не вперше. Кожного разу це цікаве спілкування у формі дискусій, запитань та відповідей. В рамках цієї зустрічі Богдан Будзан представив свою нову книгу «Дорогою до себе. Майже сповідь», в якій щедро ділиться власним досвідом та досвідом сотень своїх вчителів та наставників у пізнанні світу й усвідомленні свого місця в ньому.

Подяку від колективу університету за прочитану лекцію та представлену книгу автору висловив ректор університету, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Петро Ясній.

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