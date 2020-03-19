11:49 | 19.03.2020
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Новини Тернополя 

Медичну допомогу породіллям та іншим пацієнтам Тернополя не припиняють надавати

Irena 4 Views Прокоментуй!
 
В інтернеті поширюють інформацію про те, що у зв’язку з карантином в лікарнях нібито припинять надавати медичну допомогу, в тому числі при пологах
Тернопільський штаб запевняє: ця інформація – фейк.
в пологових будинках допомогу надають в повному обсязі і вчасно
пологові Тернополя працюють в режимі карантину: припинили відвідування породіль, скасували партнерські пологи
довіряйте інформації тільки з надійних та перевірених джерел

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