Православні церкви Тернопільщини змінюють правила поведінки в храмі

Всечесні отці! Дорогі у Христі браття і сестри!

Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) на засіданні 17 березня 2020 року ухвалив рішення, в якому закликав єпископат, духовенство і паству з уважністю та розумінням поставитися до рекомендацій, рішень та заходів з боку держави і органів місцевого самоврядування й охорони здоров’я у зв’язку із запровадженням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавірусу та захворювання COVID-19.

Церква завжди була пліч-о-пліч з людьми в найважчі часи. І у теперішній складний час Церква не може залишити своїх вірних без духовної підтримки і Святого Причастя.

Ми покладаємо всю надію на милосердя і допомогу Господню, але пам’ятаємо й застереження: «не спокушай Господа Бога твого» (Лк. 4:12).

Тому закликаю всіх уважно поставитися до тих рекомендацій та практик, які були опубліковані Державою та Церквою, а також благословляю у всіх храмах і монастирях Тернопільської єпархії:

* Посилити молитви (в тому числі молитву під час пошесті згубної (епідемії), прийняту 17 березня Священним Синодом Православної Церкви України) за здоров’я осіб зі слабким здоров’ям; за одужання тих, які уражені коронавірусом; за працівників сфери охорони здоров’я, які найбільше ризикують своїм життям заради безпеки і здоров’я українського суспільства.

* Вживати всіх заходів протиепідемічної безпеки для безпечного перебування людей у храмах, використовувати засоби дезінфекції, зокрема для підтримання чистоти ікон та інших святинь.

* Максимально скоротити тривалість ранніх і вечірніх богослужінь, дотримуватися установлених державою вимог щодо запобігання скупченню людей (одночасно до 10 осіб, які повинні зберігати дистанцію 1,5-2 м один від одного).

* Закликати мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції, зокрема у мережі Інтернет.

* Під час богослужіння рекомендувати віруючим перебувати на церковному подвір’ї. За можливості храми забезпечити системами озвучення.

* Наголошувати парафіянам на тому, що всі бажаючі сповідатися і причаститися можуть це зробити протягом цілого дня, при дотриманні умов приготування. Пастирям у кожному конкретному випадку виявляти належну розсудливість.

* Всім священослужителям наголошувати віруючим на тому, що достатнім виявом шанування святинь (хреста, ікон, святих мощей) є поклоніння/поклін перед ними, без цілування.

* Зазначене також застосовувати до особистих вітань та вияву пошани між членами Церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення. При поданні благословення Хрестом – достатньо здійснити осінення ним, без цілування.

* Як тимчасовий надзвичайний захід дозволити здійснювати причастя вірних Тіла і Крові Христових у спосіб, як це здійснюється священнослужителями під час Літургії Ранішеосвячених Дарів, а саме: приготовлені часточки Тіла, на які лжицею покладено частину Крові (як це робиться при приготуванні запасних Дарів) подавати з дискоса в руки (або лжицею не торкаючись уст) причаснику. При цьому слід уважно роз’яснити обов’язок причасників ретельно спожити Дари.

* Для обтирання губ використовувати одноразові серветки, які потім спалити у чистому місці. Використовувати для запивки після прийняття Причастя одноразовий посуд або споживати лише антидор.

* Дозволити звершувати Таїнства Сповіді за «Чином загальної сповіді», прочитавши «Молитву відпущення».

* Дозволити подавати Причастя запасними Дарами всім, хто звертається про це, у будь-який час, як це робиться щодо хворих і у смертельній небезпеці.

* Враховуючи запроваджені обмеження на можливість одночасних зібрань, не проводити загальних Соборувань, але подавати це Таїнство індивідуально, особливо потребуючим у відповідності з його сенсом та традицією.

* Таїнство Хрещення і чин похорону здійснювати з дотриманням загальних обмежень щодо числа присутніх.

* Утриматись від звершення неуставних богослужінь (акафістів, хресних доріг, пасій) у храмах. Благословляється звершувати їх парафіянами у власних домівках. Сорокоуст (поминання померлих) звершувати священнослужителями в храмах без парафіян.

* У всіх парафіях щодня о 19:00 або інший зручний час протягом 10 хвилин бити у дзвони для заклику до спільної молитви за подолання загрози коронавірусу.

* Тимчасово не переносити святині (святі мощі, шановані ікони) з місць їхнього постійного збереження, не організовувати паломництва та хресні ходи.

* Людям, які хворіють на респіраторні захворювання, особам зі слабким імунітетом, дітям і тим, від кого залежить життєдіяльність інших людей, настійно рекомендувати залишатися вдома.

* Наполягати на тому, щоби найбільш уразлива перед загрозою хвороби частина суспільства, люди старшого і похилого віку, залишалися вдома, у найбільш безпечних умовах; закликати паству надавати таким особам необхідну допомогу.

* Наголошувати віруючим, що викликані поширенням хвороби зміни та обмеження є аскетичним подвигом стриманості та самообмеження від спілкування (затвору), сутність яких співпадає із метою та практикою посту. В цьому випадку обмеження у відвідуванні богослужінь буде подвигом заради ближнього, а не слабкістю, оскільки це жертва заради ближніх, їхнього життя і здоров’я.

* Рекомендувати віруючим, які прибули із-за кордону, зокрема з країн значного поширення коронавірусної інфекції, дотримуватися вимог щодо двотижневої самоізоляції, аби уникнути загрози виникнення і поширення COVID-19.

Ці настанови можуть змінюватися і доповнюватися з огляду на розвиток ситуації, адже як навчив нас Сам Господь: «субота для людини, а не людина для суботи» (Мк. 2:27).

Закликаю вас, всечесні отці, дорогі браття і сестри, словами апостола і євангеліста Луки «завжди молитися і не занепадати духом» (Лк. 18: 1), щоб гідно подолати випробування.

Нестор,

архієпископ Тернопільський і Кременецький

18 березня 2020 року.