Міська рада закупила у «Тернопільелектротранс» спальних мішків на понад мільйон

Журналісти «20 хвилин» проаналізували закупівлі, які проводила міська рада після початку повномасштабного вторгнення. І знайшли досить цікавий пункт! Спальні мішки купували у … КП «Тернопільелектротранс».

Журналісти, чому ж міська рада обрала саме це (комунальне) підприємство та чи виготовляють там таку продукцію.

Міська рада уклала договір з комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» 16 листопада 2022 року про закупівлю 500 спальних мішків на суму 1 133 860 гривень. Згідно із документом, один обійшовся у 2267 гривень (з ПДВ).

Однак чому міська рада замовила їх у комунальному підприємстві, яке займається перевезеннями в громадському транспорті?

Чому купували без аукціону?

Закупівлю спальних мішків міська рада провела без використання електронної системи, тобто без відкритого аукціону, де різні компанії можуть пропонувати свою вартість виконання замовлення і перемагає та, яка запропонувала найнижчу ціну. Договір напряму уклали з підприємством.

Закон України після початку воєнного стану дозволяє проводити деякі закупівлі без аукціону. Зокрема, відкриті торги можна не проводити якщо:

закупівля здійснюється для заходів мобілізації та цивільного захисту;

здійснюється для будівництва, реконструкції, капітального ремонту та облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб;

будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів;

існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі

здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

А від початку 2023 року Кабмін тимчасово дозволив проводити закупівлі без аукціонів на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування. Це пояснювали тим, що в умовах відключення електроенергії та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціонах.

Врешті, у травні все ж повернули аукціони при здійсненні державних закупівель.

Як обрали «Тернопільелектротранс»

Ми звернулися до міської ради з інформаційним запитом. Як нам повідомили, спальні мішки закупляли на виконання програми захисту населення (!) і території Тернопільської міської територіальної громади. Брали ці товари у двох компаній – ТзОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» (4500 шт) та КП «Тернопільелектротранс» (500 шт).

– За результатами пошуку постачальників спальних мішків у відкритих джерелах, враховуючи потреби, якість, обмежені терміни поставки та ціну (аналіз ринкових цін в період пошуку постачальника), обрали постачальником ТзОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», яке є зареєстроване юридичною особою згідно законодавства України, не перебувало та не перебуває в процесі припинення, банкрутства чи ліквідації, як на дату укладення договору, так і на даний час. Враховуючи відповідні можливості поставки певної кількості товару у встановлений термін, також уклали договір із КП «Тернопільелектротранс», яке є окремою юридичною особою, – відповіли у міській раді.

Придбані мішки передали на баланс навчальним закладам міста, а частину (390 шт) – на відповідальне зберігання Тернопільському національному педагогічному університету. Чи шиють спальні мішки у «Електротрансі»? Ми також звернулися з інформаційним запитом до директора комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрія Мастюха. Та запитали, чи має підприємство кваліфікованих працівників для пошиття спальних мішків, чи надавали схожі послуги іншим підприємствам та як визначали ціну товару. Як повідомили у відповіді на запит, спальні мішки пошиті працівниками підприємства. – У штаті КП «Тернопільелектротранс» є вісім кваліфікованих швачок, які шиють польові костюми, спецодяг, чохли для сидінь у автобусах та тролейбусах, сильфони для тролейбусів, тощо, – йдеться у відповіді. Підприємство серед видів діяльності, таких як пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; електромонтажні роботи; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів також займається виробництвом робочого одягу, іншого верхнього одягу та готових текстильних виробів, крім одягу. Про це свідчать дані аналітичної платформи YouControl. Новий вид діяльності зареєстрували у 2022 році – повідомили у комунальному підприємстві. Також у відповіді повідомили, що підприємство, окрім спальних мішків, виготовило 600 розвантажувальних жилетів, 400 польових костюмів, 137 комплектів курток з вітрозахисним утеплювачем, 10 жилетів-плитоносок відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Підприємство виготовляло продукцію для разових покупців на загальну суму 101 734 гривень: 1 жилет-плитоноска;

5 жилетів розвантажувальних;

19 комплектів курток з вітровологозахисних з утеплювачем;

5 польових костюмів;

3 спальні мішки. Спальні мішки, як заявляють у КП «Тернопільелектротранс», пройшли сертифікацію та відповідають вимогам ДСТУ. У ціну мішка з чохлом входить вартість плащової тканини, синтепону, флісу, бігунка, еластичного шнура, фіксаторів, заробітна плата закрійника, швачки та ПДВ.



