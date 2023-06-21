04:20 | 22.06.2023
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Міська рада закупила у «Тернопільелектротранс» спальних мішків на понад мільйон

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Журналісти «20 хвилин» проаналізували закупівлі, які проводила міська рада після початку повномасштабного вторгнення. І знайшли досить цікавий пункт! Спальні мішки купували у … КП «Тернопільелектротранс».

Журналісти, чому ж міська рада обрала саме це (комунальне) підприємство та чи виготовляють там таку продукцію. 
Міська рада уклала договір з комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» 16 листопада 2022 року про закупівлю 500 спальних мішків на суму 1 133 860 гривень. Згідно із документом, один обійшовся у 2267 гривень (з ПДВ).

Однак чому міська рада замовила їх у комунальному підприємстві, яке займається перевезеннями в громадському транспорті?  

Чому купували без аукціону?

Закупівлю спальних мішків міська рада провела без використання електронної системи, тобто без відкритого аукціону, де різні компанії можуть пропонувати свою вартість виконання замовлення і перемагає та, яка запропонувала найнижчу ціну. Договір напряму уклали з підприємством. 

Закон України після початку воєнного стану дозволяє проводити деякі закупівлі без аукціону. Зокрема, відкриті торги можна не проводити якщо: 

А від початку 2023 року Кабмін тимчасово дозволив проводити закупівлі без аукціонів на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування. Це пояснювали тим, що в умовах відключення електроенергії та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціонах.

Врешті, у травні все ж повернули аукціони при здійсненні державних закупівель.  

Як обрали «Тернопільелектротранс»

Ми звернулися до міської ради з інформаційним запитом. Як нам повідомили, спальні мішки закупляли на виконання програми захисту населення (!) і території Тернопільської міської територіальної громади. Брали ці товари у двох компаній – ТзОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ» (4500 шт) та КП «Тернопільелектротранс» (500 шт).

–  За результатами пошуку постачальників спальних мішків у відкритих джерелах, враховуючи потреби, якість, обмежені терміни поставки та ціну (аналіз ринкових цін в період пошуку постачальника), обрали постачальником ТзОВ «ФАСТ ФЕКТОРИ», яке є зареєстроване юридичною особою згідно законодавства України, не перебувало та не перебуває в процесі припинення, банкрутства чи ліквідації, як на дату укладення договору, так і на даний час. Враховуючи відповідні можливості поставки певної кількості товару у встановлений термін, також уклали договір із КП «Тернопільелектротранс», яке є окремою юридичною особою, – відповіли у міській раді.

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