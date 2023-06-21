До уваги тернополян: тимчасово змінили маршрути частини тролейбусів

21 червня у Тернополі відбудуться зміни у курсуванні тролейбусів №2, №10 та №7.

Як повідомили у міській раді, це пов’язано зі ремонтом дороги на проспекті Степана Бандери – на ділянці від бульвару Д. Галицького в напрямку Збаразького кільця.

У зв’язку з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття, тролейбуси №10 та №2 прямуватимуть через вул. Слівенську, Лесі Українки та Протасевича, а тоді – по звичному маршруту.

Тролейбус №7 після Слівенської повертатиме ліворуч на просп. Степана Бандери, їхатиме на Руську та Острозького.

Автобусні маршрути працюватимуть без змін.