04:19 | 22.06.2023
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Новини Тернополя 

До уваги тернополян: тимчасово змінили маршрути частини тролейбусів

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21 червня у Тернополі відбудуться зміни у курсуванні тролейбусів №2, №10 та №7.

 Як повідомили у міській раді, це пов’язано зі ремонтом дороги на проспекті Степана Бандери – на ділянці від бульвару Д. Галицького в напрямку Збаразького кільця. 

 У зв’язку з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття, тролейбуси №10 та №2 прямуватимуть через вул. Слівенську, Лесі Українки та Протасевича, а тоді – по звичному маршруту. 

 Тролейбус №7 після Слівенської повертатиме ліворуч на просп. Степана Бандери, їхатиме на Руську та Острозького. 

 

Автобусні маршрути працюватимуть без змін.

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