У Зборові діти влаштували ДТП

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала десятирічного хлопця. Травми юнак отримав 17 травня близько 19:00 у Зборові.

За попередньою інформацією, в одному із сіл Залозецької територіальної громади, водій скутера Suzuki Pioneer, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив зіткнення велосипедистом, який рухався на зустріч.

В результаті ДТП велосипедиста госпіталізували до травматології, а водія скутера в хірургію. В обох юнаків взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.