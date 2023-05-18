19:49 | 18.05.2023
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У Зборові діти влаштували ДТП

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З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до дитячої лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала десятирічного хлопця. Травми юнак отримав 17 травня близько 19:00 у Зборові.

За попередньою інформацією, в одному із сіл Залозецької територіальної громади, водій скутера Suzuki Pioneer, 2008 року народження, не впорався з керуванням та допустив зіткнення велосипедистом, який рухався на зустріч.

В результаті ДТП велосипедиста госпіталізували до травматології, а водія скутера в хірургію. В обох юнаків взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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