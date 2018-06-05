Вільних місць для навчання в 1 класі в відомій тернопільській школі вже немає

Прийом документів до Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов закінчено, перші класи вже укомплектовано.

Відповідно до наказу від 01.06.2018 № 90 “Про зарахування учнів до 1 класу”, з 1 вересня у Тернопільській школі №3 навчатимуться 120 першокласників. У зв’язку з відсутністю вільних місць, жеребкування не буде. Батьки, чиї діти не зараховані до 1 класу цієї школи, можуть забрати документи у секретаря-діловода.

Збори батьків зарахованих першокласників відбудуться завтра, 5 червня, о 18.00 год. в актовому залі школи (ІІІ поверх).