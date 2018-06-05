Почаївська міська рада вирішила купити два апарати для вимірювання вмісту алкоголю в крові

Сьогодні Почаївська міська рада прийняла рішення про передачу 10 тис. грн. до бюджету Кременецької районної ради для закупівлі двох апаратів типу “Драггер”, що використовуватимуться для вимірювання вмісту алкоголю в крові.

Про це повідомив депутат Тарас Паляниця. За його словами, апарати будуть розміщені в Почаївській районній клінічній лікарні та в поліклініці. Зокрема передбачено їх використання інспекторами та поліцейськими Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області для вимірювання вмісту алкоголю в крові автомобілістів.