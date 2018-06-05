Новини Тернополя 

Почаївська міська рада вирішила купити два апарати для вимірювання вмісту алкоголю в крові

Irena 45 Views Прокоментуй!

Сьогодні Почаївська міська рада прийняла рішення про передачу 10 тис. грн. до бюджету Кременецької районної ради для закупівлі двох апаратів типу “Драггер”, що використовуватимуться для вимірювання вмісту алкоголю в крові.

Про це повідомив депутат Тарас Паляниця. За його словами, апарати будуть розміщені в Почаївській районній клінічній лікарні та в поліклініці. Зокрема передбачено їх використання інспекторами та поліцейськими Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області для вимірювання вмісту алкоголю в крові автомобілістів.

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