Новини Тернополя 

Троє молодих вчених з тернопільського вишу отримають стипендії від Уряду

Irena 42 Views 1 коментар
Studienfinanzierung

Постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 року №3 молодим вченим Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя призначено стипендії Кабінету Міністрів України (див. тут: Постанова президії Комітету від 23 травня 2018 року №3).

Вітаємо з призначенням стипендії Яснія Олега Петровича, Крупу (Рибак) Ольгу Миколаївну, Клендія Володимира Миколайовича, Мариненко Наталію Юріївну.

Бажаємо творчих успіхів!

One thought on “Троє молодих вчених з тернопільського вишу отримають стипендії від Уряду

  • Степан
    17:00 | 4 червня, 2018 at 17:00
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    Стипендіатів четверо???

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