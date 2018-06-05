Троє молодих вчених з тернопільського вишу отримають стипендії від Уряду
Постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 року №3 молодим вченим Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя призначено стипендії Кабінету Міністрів України (див. тут: Постанова президії Комітету від 23 травня 2018 року №3).
Вітаємо з призначенням стипендії Яснія Олега Петровича, Крупу (Рибак) Ольгу Миколаївну, Клендія Володимира Миколайовича, Мариненко Наталію Юріївну.
Бажаємо творчих успіхів!
One thought on “Троє молодих вчених з тернопільського вишу отримають стипендії від Уряду”
Стипендіатів четверо???