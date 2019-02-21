Двоє жителів Тернопільщини викрали деревину з заповідника
Факт крадіжки деревини твердих порід дерев, а саме дуба і граба, виявили на території Шумського району в заповіднику «Суразька дача».
Правоохоронці встановили, що до цього причетні двоє жителів села Сураж. Чоловіки поцупили порізану лісівниками деревину і збули її односельцю за декілька сотень гривень. Інформацію про подію внесена в Єдиний облік, вирішується питання про притягнення чоловіків до відповідальності.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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