Двоє жителів Тернопільщини викрали деревину з заповідника

Факт крадіжки деревини твердих порід дерев, а саме дуба і граба, виявили на території Шумського району в заповіднику «Суразька дача».

Правоохоронці встановили, що до цього причетні двоє жителів села Сураж. Чоловіки поцупили порізану лісівниками деревину і збули її односельцю за декілька сотень гривень. Інформацію про подію внесена в Єдиний облік, вирішується питання про притягнення чоловіків до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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