Мистецтво, яке зцілює. У тернопільській книгозбірні діє виставка робіт обдарованих дітей

Зима промайнула, як чарівний казковий сон. Спогадами про неї, відображеними на полотнах та у папері, поділились з відвідувачами Тернопільської обласної бібліотеки для дітей учасники Станції юних техніків, гуртків Декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва і Початкового технічного моделювання та оригамі, під час відкриття виставки «А зима буває різна». Працівники сектору естетичного виховання представили гостей, після чого юні митці презентували свої роботи. Виставка заворожує оригінальністю та самобутністю представлених на ній експонатів, а це і олійний живопис і хитромудрі паперові кусудами, а також неймовірні листівки на зимову тематику, виконані в техніці “паперопластика”. Гуртківці із задоволенням розповідали про те, як працювали над тою чи іншою роботою, скільки часу і зусиль було витрачено на втілення авторського задуму, а також дякували вчителям та рідним за турботу і підтримку, адже це найкраща і найдієвіша мотивація для творчої особистості. Діти зізнаються, що мріють аби їхні роботи побачили якнайбільше людей, адже впевнені, що мистецтво здатне дарувати щастя і навіть лікує душевні рани. Дякуємо юним майстриням: Кліщ Адріані, Довганик Марії, Стандрет Христині, Анік Софії, Васильцьо Христині, а також їхнім наставницям – Качановій Ірині та Стандрет Галині за можливість побачити красу природи через чарівну призму творчості. Натхнення вам!

Уляна Пилипчук, редакційно-видавничий сектор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

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