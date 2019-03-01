У Тернополі урочисто відкрили кардіохірургічний центр за 45 млн.грн.

Участь у події взяли голова обласної ради Віктор Овчарук, голова ОДА Степан Барна, депутати обласної ради Любомир Білик, Роман Свистун, головні лікарі закладів охорони здоров’я, працівники лікарні та медики області.

«Сьогодні ми відкриваємо кардіохірургічний центр, створення якого дозволить збільшити ефективність лікування, зменшити смертність, інвалідність, травматичність втручань, скоротити післяопераційний період, а також період реабілітації пацієнтів із серцево-судинними та судинно-мозковимизахворюваннями.

Зроблено реконструкцію приміщень лівого крила операційного відділення хірургічного корпусу №3 з розміщенням ендоваскулярної лабораторії та добудовою операційних. У 2017 році було завершено будівельно-монтажні роботи, придбано ангіографічне обладнання.

Разом з тим, це далеко не весь перелік зробленого в університетській лікарні за останні три роки. Відкрито центр політрами, який забезпечує надання невідкладної допомоги хворим з політравмою, подальших складних реконструктивних втручань, реабілітаційного лікування. На реконструкцію використано – 4,4 млн. грн. з обласного бюджету.

Також сторений лабораторний комплекс та централізована стерилізаційна Тернопільської університетської лікарні. Лабораторна служба Тернопільської області забезпечить європейську якість, стандартизацію лабораторій всіх форм власності, всіх видів підпорядкування та створення єдиного лабораторного простору. Це дасть можливість сформувати централізовану клініко-діагностичну лабораторію (ЦКДЛ) на базі Тернопільської університетської лікарні з філіями в декількох центральних районних лікарнях за територіальним принципом, в яких будуть виконуватися високоспецифічні, дороговартісні лабораторні методи дослідження для всіх лікувальних закладів.

Загальна кошторисна вартість реконструкції лікарні становить 45,1 млн. грн., з них: 32,826 млн. грн. – державний бюджет: 9,334 млн. грн. – обласний бюджет.

Таким чином обласна університетська лікарня вже нині може стати стати центром медичного туризму», – зазначив Віктор Овчарук.

Нагадаємо, що у центрі вже здійснено 68 операцій на відкритому серці.