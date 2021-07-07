Екс-«регіонал» у суді так і не визнав своєї вини у смертельній аварії поблизу села Мшанець

Минулого тижня у Тернопільському апеляційному суді нарешті було розглянуто скаргу Павла Ф. на вирок Теребовлянського районного суду. Підкреслюю: «Нарешті!» Бо майже пів року судові засідання переносились із різних причин. Утім це не зменшило провини добродія Павла Ф., як і міри покарання.

Дві жінки на дорозі і мертвий пес

Трагедія трапилась у середині вересня 2015 року. Ввечері (приблизно о 20-й год.) на центральній дорозі села Мшанець колишнього Теребовлянського району водій невстановленого авто на смерть збив пса. До нещасної тварини підбігла та схилилася дівчина, яка була трохи напідпитку. Аж тут на автошляху з’явився жовтий бус «Мерседес» із пасажирами, які поспішали на панахиду.

Здаля побачивши дивну картину, водій буса з’їхав на узбіччя, зупинився, підбіг до дівчини і силоміць почав відтягувати її з дороги. У цей момент до собаки з плачем підбігла старша жінка. Знервований водій спробував схопити і її, однак п’яненька добродійка вирвалась. Цієї миті на дорозі з’явився «Део Ланос» і з розгону ніби злегка лише зачепив жінку. Однак від удару її підкинуло вгору, а потім тіло з хрустом упало на асфальт.

Білий, мов сніг, водій «Ланоса» вискочив із салону, підбіг до нещасної, спробував щось запитати. Але варто йому було торкнутися її шиї, як швидко відсмикнув руку, побачивши кров, що розтікалася навколо голови. Тяжко зітхнув, піднявся і викликав спочатку швидку допомогу, а потім – міліцію.

Вини не визнав

Незважаючи на свідчення водія буса та його пасажирів, а також результати судовотехнічної експертизи, Павло Ф. під час слідства та в суді категорично заперечував свою провину у смертельній аварії (ч.2 ст. 286 КК України). Більше того, запропонував тернопільським журналістам провести незалежне розслідування. Варто зазначити, що одразу після ДТП з’ясувалося, що Павло Ф. є депутатом Тернопільської обласної ради із фракції Партії регіонів. Однак практично всі «акули пера» пропозицію зустріли стримано, а жахливу дорожню пригоду описували досить об’єктивно.

Тим часом сам винуватець аварії почав категорично заперечувати власну провину. Наприклад, він стверджував, що не помітив жінки посеред дороги, оскільки був осліплений зустрічним бусом, що стояв припаркований на узбіччі. Водночас вказував, що за результатами судової медекспертизи, потерпіла перебувала у середньому ступені алкогольного сп’яніння, тому просто лежала на дорозі. Не дивно, що у темряві він її і не помітив. При цьому підкреслив, що жінка з дочкою – з неблагополучної родини, мовляв, на них усе село скаржилось. Не дарма невдовзі після загибелі матері померла її дочка-алкоголічка.

Згодом обвинувачений припустив, що саме водій «Мерседеса» збив жінку, але до приїзду правоохоронців змінив місце розташування транспортного засобу.

При цьому не хотів навіть чути, що на місці зіткнення експерти знайшли скалки бокового дзеркала від його «Део Ланоса», а під час огляду його автомобіля було виявлено пошкоджену в аварії фару. Але найголовніше, що свідки аварії одностайно обвинуватили в усьому Павла Ф.!

Чоловік загиблої жінки не має претензій до горе-водія

Через півтора місяця після жахливої аварії підозрюваний Павло Ф. вирушає на Луганщину, в зону АТО. І хоча тут пробув недовго, однак встиг залишити… кривавий слід.

Отож вранці 31 жовтня 2015 року неподалік зруйнованої кав’ярні «Застава» в м. Лисичанську він розпочав конфлікт із незнайомим чоловіком та ніби випадково застрелив його з автомата. Коли на місце прибули правоохоронці, стверджував, що потерпілий був «сепаром», який проникнув на нашу територію. Тернополянина затримали та висунули підозру у навмисному вбивстві людини (ч. 1 ст. 115 КК України) й відправили до слідчого ізолятора.

Чим закінчилось кримінальне провадження? Швидше за все, у суді було таки підтверджено слова Павла Ф., що потерпілий шпигував на користь «шахтарів – трактористів» із псевдо Луганської республіки, адже у вироку Теребовлянського районного суду про аварію ніде не згадується, що Павло Ф. має судимість.

Та повернемось до розгляду його апеляційної скарги у кримінальному провадженні про смертельну ДТП. Апеляційний суд відхилив усі доводи горе-водія та його адвоката і залишив вирок суду без змін. Таким чином, колишнього політика засуджено до 4-х років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. Оскільки потерпілий – чоловік загиблої жінки у суді сказав, що не має претензій до горе-водія та просив не позбавляти Павла Ф. волі, засудженому встановлено 2 роки іспитового строку…

Марина Криниця.