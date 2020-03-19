На Дніпропетровщині два перші випадки коронавірусу

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Обоє пацієнтів нещодавно повернулись додому з-за кордону, наразі їхній стан задовільний, вони почуваються добре.

Медики встановлюють усі контакти, які могли мати інфіковані, таких людей обстежать та ізолюють.

«Пацієнти наразі отримують всю потрібну допомогу. Медики забезпечені необхідним обладнанням, матеріалами, засобами індивідуального захисту», — сказав очільник ОДА Олександр Бондаренко.