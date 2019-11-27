На Гусятинщині мати знайшла мертвого сина із 30 ножовими пораненнями

Обвинувачений у вбивстві жителя с. Городниця Гусятинського району постане перед судом

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне вбивство, вчинене у червні 2019 року у Гусятинському районі.

Слідством встановлено, що 8 червня 2019 року, обвинувачений, перебуваючи в приміщенні житлового будинку потерпілого в с. Городниця Гусятинського району Тернопільської області, наніс йому близько 30 ударів ножем. Конфлікт між 2 чоловіками виник на побутовому ґрунті. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила мати покійного наступного дня, вона і повідомила про це правоохоронців.

Розслідування за ст. 115 КК України ( Умисне вбивство) завершено.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області