Через обрив ліній на проспекті Злуки у Тернополі змінили рух тролейбусів

У Тернополі тимчасово змінено роботу громадського транспорту через обрив тролейбусних ліній на проспекті Злуки, в районі «Універсаму».

За інформацією КП «Тернопільелектротранс», станом на сьогодні:

Тимчасово не курсують тролейбуси №6, №7, №9 та №10. Змінено рух окремих маршрутів:

№5 курсує від вул. Миколи Гоголя на просп. Степана Бандери, далі – до Збаразького повороту на вул. Тараса Протасевича і за основним маршрутом. Заїзд у мікрорайон «Бам» скасовано.

№8 з вул. В. К. Острозького повертає на вул. Митрополита Шептицького. Також без заїзду на «Бам».

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої контактної мережі. Після завершення ремонтних робіт рух тролейбусів на ділянці буде відновлено у звичному режимі.