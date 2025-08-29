На Тернопільщині нелюд зґвалтував доньку знайомого

Судитимуть жителя Тернопільщини за зґвалтування малолітньої дівчинки

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт 30-річного жителя одного з сіл Тернопільського району,обвинуваченого у зґвалтуванні особи, що не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст.152 КК України).

За даними слідства, у ввечері 25 січня цього року 30 -річний чоловік зайшов до свого знайомого у пошуках спиртного. В будинку саме спала його малолітня дочка. Скориставшись відсутністю батькау помешканні, він вчинив з нею дії сексуального характеру. Дитина наступного дня розповіла про те, що з нею трапилось шкільному психологу, яка повідомила про злочин правоохоронців.

Розслідування здійснювали слідчі поліції.

Інкримінована стаття КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.