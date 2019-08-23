На Тернопільщині 11-річна дівчинка опинилась в алкогольній комі

Біда сталась 22 серпня в м. Бучач.

Близько 23.30 год. в районну лікарню доставили 11-річну місцеву мешканку, якій вкрай здивовані лікарі встановили наступний діагноз: «Гостре отруєння сурогатами алкоголю, алкогольна кома».

Як стало відомо «Погляду», мама дівчинки розповідає лише одне, що залишила її вдома на деякий час, а коли повернулась, то застала дитину непритомною. Що саме сталось на момент відсутності матері, поки що залишається невідомим.