Новини Тернополя 

Оксані Тулай присуджено премію Тернопільської міської ради у номінації «Молоді учені і дослідники»

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Рішенням сесії Тернопільської міської ради професору кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету ТУЛАЙ ОКСАНІ ІВАНІВНІ присуджено премію Тернопільської міської ради у номінації «Молоді учені і дослідники».
Ця премія призначається з метою підтримки і стимулювання талановитих, відомих або молодих вчених, дослідників, фахівців, які працюють в закладах освіти та наукових установах на території міста Тернополя.

Світлина від Кафедра фінансів ім СІ Юрія ТНЕУ.

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