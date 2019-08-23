Оксані Тулай присуджено премію Тернопільської міської ради у номінації «Молоді учені і дослідники»

Рішенням сесії Тернопільської міської ради професору кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету ТУЛАЙ ОКСАНІ ІВАНІВНІ присуджено премію Тернопільської міської ради у номінації «Молоді учені і дослідники».

Ця премія призначається з метою підтримки і стимулювання талановитих, відомих або молодих вчених, дослідників, фахівців, які працюють в закладах освіти та наукових установах на території міста Тернополя.