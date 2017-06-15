На Тернопільщині чоловік обікрав свою кохану

Факт таємного викрадення чужого майна задокументували працівники Бережанського відділу поліції. Про крадіжку прикрас з власного будинку правоохоронцям повідомила 25-річна мешканка села Писарівка.

Як з’ясувалося під час розслідування, злодієм виявився співмешканець потерпілої, житель села Надрічне. Фінансові проблеми молодика виявилися важливішими за почуття, тож заради готівки став періодично виносити золоті прикраси та здавати їх в ломбард.

У скоєному молодик зізнався, щиро кається. Однак тепер підозрюваний втратив довіру близької людини та розжився на кримінал.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 – крадіжка. Мешканець району невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.