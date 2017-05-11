Тепер тернополянам субсидії нараховуватимуть по-новому

З 1 травня в дію вступили нововведення при нарахуванні житлових субсидій. За новими правилами субсидія не буде нараховуватися за умови наявності двомісячної заборгованості по оплаті послуг.

Кабінет Міністрів України постановив, що17 з 1 травня житлова субсидія не призначається на наступний період за наявності двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у споживача, а також ввів смс-інформування громадян про призначення субсидії.

Згідно з постановою №300 від 26 квітня, в разі отримання інформації про прострочену на більш як два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача. Якщо він протягом двох місяців з дати інформування документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Зазначений термін може бути продовжений на підставі рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації за наявності поважних причин.

Уряд також вніс послуги транспортування і розподілу природного газу в перелік підлягають субсидування.

Кабмін встановив, що місцева влада або створені нею комісії можуть приймати рішення про призначення житлових субсидій у випадках, не передбачених діючими правилами.

Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Кабмін встановив, що тепер під час призначення субсидій враховуються доходи членів сім’ї з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, а до таких доходів належить допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

При цьому при розрахунку субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали (раніше – за попередній календарний рік), за два місяці до того, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу , твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

Під час розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період в травні для домогосподарств, які отримують субсидію в попередньому періоді, враховуються доходи за період з квітня минулого року по березень поточного року включно.

Крім того, уряд встановив, що повідомлення про призначення субсидії може направлятися електронною поштою (за наявності відповідного реквізиту) або смс-повідомленням.

Кабмін встановив соціальну норму житла для отримувачів субсидії, сім’я яких складається з одного або двох непрацездатних осіб, у розмірі 75 кв. м на домогосподарство.