На Тернопільщині розпочнеться повторна вакцинація проти COVID-19

20 травня в області розпочнеться повторна вакцинація проти COVID-19. Першими другу дозу препарату отримають лікарі інфекційного відділення дитячої міської лікарні.

– Медики дитячої лікарні були вакциновані першими в Тернопільській області. Це відбулося 25 лютого. 20 травня ми розпочнемо повторну вакцинацію. Таким чином у нас будуть жителі, які вакциновані двічі, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Особи, які отримали дві дози препарату, можуть звернутися до сімейного лікаря і отримати сертифікат із системи e-health про вакцинацію двома дозами вакцини.

Нагадаємо, з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою препарату щеплено 24 тис. осіб.