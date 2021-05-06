14:31 | 6.05.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині розпочнеться повторна вакцинація проти COVID-19

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20 травня в області розпочнеться повторна вакцинація проти COVID-19. Першими другу дозу препарату отримають лікарі інфекційного відділення дитячої міської лікарні.

– Медики дитячої лікарні були вакциновані першими в Тернопільській області. Це відбулося 25 лютого. 20 травня ми розпочнемо повторну вакцинацію. Таким чином у нас будуть жителі, які вакциновані двічі, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Особи, які отримали дві дози препарату, можуть звернутися до сімейного лікаря і отримати сертифікат із системи e-health про вакцинацію двома дозами вакцини.
Нагадаємо, з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою препарату щеплено 24 тис. осіб.

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