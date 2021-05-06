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Андрій Макаревич в Тернополі: старі хіти, повний зал, але без «На біс!» (фото)

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Вчора, 5 травня, в Тернополі дав сольний концерт Андрій Макаревич з програмою Yo5 в палаці культури «Березіль».

Андрій Макаревич – це людина-легенда,  музикант, співак, композитор, бард, автор текстів до пісень, продюсер, телеведучий, художник-графік, архітектор. Лідер легендарного гурту «Машина времени». 

 Рік прихильники творчості артиста чекала на концерт. Через пандемію його переносини кілька разів.  

 Андрій Макаревич зі сцени привітався з тернополянами, сказав, що Файне Місто – це його перший пункт призначення в гастрольному турі Україною.

 У своїй новомій джазовій програмі «Yo5» разом з Андрієм Макаревичем грали Євген Борець — рояль, Сергій Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабани і Тимур Некрасов – духові інструменти. В репертуар «Yo5» увійшли композиції як «Машины времени» так і інших сольних проектів Андрія Макаревича. 

«Перекресток», «Он был старше ее», «Шли кругами», «Музыка под снегом» викликали оплески в залі з перших нот.

Щоправда «На біс» артисти заспівати не захотіли. Близько десяти хвилин глядачі кликали оплесками та вигуками музикантів, проте вони так і не вийшли.

Тетяна Чайковська, фото авторки 

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