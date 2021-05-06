Вчора, 5 травня, в Тернополі дав сольний концерт Андрій Макаревич з програмою Yo5 в палаці культури «Березіль».

Андрій Макаревич – це людина-легенда, музикант, співак, композитор, бард, автор текстів до пісень, продюсер, телеведучий, художник-графік, архітектор. Лідер легендарного гурту «Машина времени».

Рік прихильники творчості артиста чекала на концерт. Через пандемію його переносини кілька разів.

Андрій Макаревич зі сцени привітався з тернополянами, сказав, що Файне Місто – це його перший пункт призначення в гастрольному турі Україною.

У своїй новомій джазовій програмі «Yo5» разом з Андрієм Макаревичем грали Євген Борець — рояль, Сергій Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабани і Тимур Некрасов – духові інструменти. В репертуар «Yo5» увійшли композиції як «Машины времени» так і інших сольних проектів Андрія Макаревича.

«Перекресток», «Он был старше ее», «Шли кругами», «Музыка под снегом» викликали оплески в залі з перших нот.

Щоправда «На біс» артисти заспівати не захотіли. Близько десяти хвилин глядачі кликали оплесками та вигуками музикантів, проте вони так і не вийшли.

Тетяна Чайковська, фото авторки