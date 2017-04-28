На Тернопільщині спіймали браконьєрів

Полювання на браконьєрів влаштували представники Громадського об’єднання “Протидії корупції і моніторингу екології “Скеля”.

Двох порушників правил риболовлі під час нересту піймали 26 квітня активісти Тернопільщини. Невідомі сітками ловили рибу на водоймі Івачівського водосховища, поблизу села Глядки Зборівського району.

За словами директора об’єднання Андрія Об’єщика, він із співробітниками впродовж кількох днів спостерігав за водоймою. Через засіб нічного бачення помітили, як двоє чоловіків щоночі спускають на воду човен, сідають у нього, а після цього губляться у заростях.

“На гарячому” піймали браконьєрів активісти саме в той час, як ті витягнули сітки, наповнені рибою. Порушниками виявилися жителі села Глядки 1955 та 1947 років народження.

На місце злочину викликали поліцейських, повідомили рибіспекцію і екологічну службу. Андрій Об’єщик каже, що браконьєри приблизно завдали збитків на суму 20 тисяч гривень, оскільки рибалили у час нересту і забороненим способом.

Остаточну суму встановить експертиза. Начальник Зборівського відділення поліції Микола Петрик каже, що даний факт зафіксували представники екологічної інспекції Тернопільської області і склали протокол про адміністративне правопорушення.