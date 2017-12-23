На Тернопільщині учасникам АТО вручили сертифікати на придбання квартир

Те, що про українських військових дбають, ми хочемо продемонструвати не лише на прикладі перейменувань вулиць, найменувань навчальних закладів чи скверів, а й на прикладі конкретних справ, які робимо, щоб кожен солдат відчув піклування з боку держави. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час вручення від імені держави сертифікатів на придбання житла мамі загиблого учасника АТО з Тернополя та учасникові АТО – інвалідові ІІ групи з Підволочиського району.

Голова ОДА зачитав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України родина загиблого бійця з Тернополя отримала кошти у сумі понад 729 тис. грн. на придбання житла, а учасникові АТО з Підволочиського району виділили більше 585 тис. грн.

«Тернопілля відчуває підтримку з боку держави в частині підтримки родин загиблих та поранених учасників антитерористичної операції. Для мене сьогодні це чудова нагода подякувати вам за вашу жертовність, мужність та героїзм. Ці сертифікати – це скромний внесок та свідчення тому, що ми пам’ятаємо про наших Героїв. І ця пам’ять не лише слова, але й конкретні вчинки», – зауважив Степан Барна.

Він також зазначив, що у 2016 році було придбано 9 квартир на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн. Цього року вже виділили кошти на придбання 12 квартир на загальну суму 8 млн. 600 тис. грн., що свідчить: робота в напрямку покращення умов для родин загиблих та поранених військовослужбовців триває.

Крім цього, за словами Степана Барни, в області дбають про оздоровлення учасників антитерористичної операції з Тернопільщини в санаторних закладах, зокрема, в Більче-Золотому, Заліщиках та Микулинцях, де кожен атовець може пройти реабілітацію разом із сім’єю за рахунок коштів обласного бюджету.

«Водночас, мені приємно констатувати, що держава не забуває своїх Героїв. І так як стоїть питання виділення коштів на реалізацію інфраструктурних проектів з будівництва доріг, шкіл, садочків, ми сьогодні відбудовуємо й військові частини області. 44 бригада, наприклад, вже змінила своє обличчя. Невдовзі ми плануємо розмістити один із дивізіонів в новій казармі в Теребовлянській військовій частині. Тривають також роботи з відновлення військової частини у Чорткові», – поінформував голова ОДА.