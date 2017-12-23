У Чортківській міській раді відбулись громадські слухання

В черговий раз, відповідно до усіх норм чинного законодавства, згідно з розпорядженням Чортківського міського голови Володимира Шматька від 12 грудня 2017 року № 328-од “Про організацію проведення громадських слухань” міською владою організовано і проведено громадські слухання.

На розгляд громадських слухань внесено три питання, а саме:

« Про надання дозволу Чортківській міській раді на внесення змін до детального плану території по вул. Залізнична,35 в м.Чорткові, затвердженого рішенням сесії міської ради від 24.05.2016 р. № 239 “Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Залізничній в м. Чорткові” та дозволити розроблення детального плану території для будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та нежитловими приміщеннями (за зверненням директора ТОВ “ЧІЛМЗ” Карпець С.В.)»;

« Про затвердження детального плану території для будівництва критого ринку по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові Тернопільської області»;

« Про затвердження детального плану території кварталу багатоповерхової та садибної житлової забудови з об’єктами громадського призначення по вул. Вигнанська,1 у м.Чортків».

У громадських слуханнях взяли участь депутати міської ради, члени виконавчого комітету, підприємці, настоятель церкви Святої Покрови отець Михайло Левкович, громадські активісти, жителі міста.

Свою позицію щодо питань, внесених на розгляд громадських слухань висловили усі бажаючі.

Зокрема, про суть затвердження детального плану території для будівництва критого ринку по вул. Олеся Гончара в м. Чорткові поінформував заступник міського голови Роман Тимофій.

Ця пропозиція була підтримана присутніми у залі.

Громадські слухання проводяться міською владою для кращої поінформованості населення та підвищення прозорості у роботі Чортківської міської ради. Адже тільки за результатом співпраці та конструктивних діалогів громадськості та влади приймаються виважені рішення.