На Тернопільщині уже 211 осіб подолали COVID-19
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 211 людей
🔹Монастириський район – 90
🔹Шумський район – 22
🔹Бучацький район – 16
🔹Тернопіль – 15
🔹Заліщицький район –15
🔹Чортківський район – 14
🔹Козівський район – 9
🔹Кременецький район – 9
🔹Борщівський район – 6
🔹Тернопільський район – 4
🔹Підгаєцький район – 2
🔹Гусятинський район – 2
🔹Збаразький район -2
🔹Теребовлянський район – 2
🔹Бережанський район – 2
🔹Зборівський район -1