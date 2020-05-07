На Тернопільщині уже 211 осіб подолали COVID-19

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 211 людей

🔹Монастириський район – 90

🔹Шумський район – 22

🔹Бучацький район – 16

🔹Тернопіль – 15

🔹Заліщицький район –15

🔹Чортківський район – 14

🔹Козівський район – 9

🔹Кременецький район – 9

🔹Борщівський район – 6

🔹Тернопільський район – 4

🔹Підгаєцький район – 2

🔹Гусятинський район – 2

🔹Збаразький район -2

🔹Теребовлянський район – 2

🔹Бережанський район – 2

🔹Зборівський район -1