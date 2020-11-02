На Тернопільщині  відремонтували міст, якому більше 100 років (фотофакт)

30-метровий міст на 348 кілометрі міжнародного автошляху М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече потребував оновлення не один десяток років. У рамках президентської програми «Велике будівництво» у 2020 році нарешті вдалося провести поточний середній ремонт споруди.

Шляхопровід розташований між селищем Дружба та селом Кровинка. Міст збудований у далекому 1896 році над залізничною колією у Теребовлянському районі.

Що вдалося зробити:

• ліквідували розкриття арматури;

• відновили гідроізоляцію;

• замонолітували тріщини;

• забезпечили водовідведення;

• зробили монолітну розподільчу плиту з армованого залізобетону;

• влаштували дорожнє покриття;

• нанесли розмітку з «холодного пластику»;

• встановили парапетне огородження.