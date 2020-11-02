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Новини Тернополя 

На Тернопільщині  відремонтували міст, якому більше 100 років (фотофакт)

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30-метровий міст на 348 кілометрі міжнародного автошляху М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече потребував оновлення не один десяток років. У рамках президентської  програми «Велике будівництво» у 2020 році нарешті вдалося провести поточний середній ремонт споруди.
Шляхопровід розташований між селищем Дружба та селом Кровинка.  Міст  збудований у далекому 1896 році над залізничною колією у Теребовлянському районі.

Що вдалося зробити:
• ліквідували розкриття арматури;
• відновили гідроізоляцію;
• замонолітували тріщини;
• забезпечили водовідведення;
• зробили монолітну розподільчу плиту з армованого залізобетону;
• влаштували дорожнє покриття;
• нанесли розмітку з «холодного пластику»;
• встановили парапетне огородження.

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