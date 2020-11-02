У горах на Закарпатті заблукали двоє тернополян

Двох туристів з Тернополя, які заблукали в Рахівському районі Закарпатської області, знайшли рятувальники. Про це розповіла речниця пожежно-рятувальної служби Закарпатської області Наталія Батир.

За її словами, вчора, 1 листопада, о 18 годині до Служби порятунку надійшло про те про те, що двоє дев’ятнадцятирічних тернополян заблукали під час проходження туристичного маршруту. Вони спускалися в бік с. Богдан.

“В певний момент зрозуміли, що заблукали. У темряві вони не могли знайти жодних вказівників. На пошуки туристів відправили гірське пошуково-рятувальне відділення м. Рахів. Оскільки з туристами не було телефонного зв’язку. Надзвичайники прочісували імовірні місця перебування хлопців. О 22:05 заблукалих туристів знайшли в районі озера Бребенєскул, яке знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта між горою Бребенєскул і Гутин Томнатик “, — розповіла Батир.

Медичної допомоги хлопці не потребували. Їх доставили до хостела у місто Рахів, каже Батир.