«Силу Людей» в Тернопільській міській раді представлятимуть 4 депутати

Нагадаємо, на початку виборчої кампанії команда «Сила Людей» Тернополя затвердила власні правила, згідно яких, окрім лідера списку Іван Сороколіт, депутатами стануть ті кандидати, які отримали найвищий відсоток підтримки.

За результатами підрахунків, переможцями стали ще три члени команди:

Ігор Турський

Іван Ковалик

Олег Різник

Перемога «Сили Людей» – це заслуга не кількох окремих людей. Це спільний результат злагодженої командної роботи усіх кандидатів, партійців та прихильників.

Дякуємо!

Попереду непроста тривала робота. Ми намагатимемось виправдати довіру.

Загальний рейтинг усіх кандидатів «Сили Людей» до Тернопільської міської ради:

1. Турський Ігор 2. Ковалик Іван 3. Різник Олег 4. Абрам’юк Святослав 5. Мамчак Юлія 6. Гурняк Петро 7. Чеховська Людмила 8. Зварич Сергій 9. Прохира Ростислав 10. Лучко Сергій 11. Рижевська Людмила 12. Заремба Маріана 13. Куча Тарас 14. Деревенчук Василь 15. Кондрат Роман 16. Білоус Олег 17. Хома Богдан 18. Шуляр Світлана 19. Пастухевич Ганна 20. Куча Юрій 21. Король Мар’яна 22. Кулина Віталій 23. Французов Володимир 24. Чорненький Василь 25. Самуляк Петро 26. Столяров Андрій 27. Яворська Тетяна 28. Душак Андрій 29. Горба Віталій 30. Тильна Ірина 31. Прохира Олена 32. Каліновська Неля 33. Бажанов Микола 34. Станчев Ярослав 35. Маладика Марія 36. Вовк Алла 37. Лимар Наталія 38. Туркот Людмила 39. Буряк Тарас 40. Кухарева Світлана 41. Козловська Марія