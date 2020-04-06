Біля Архикатедри Тернополя безпритульним роздають теплі обіди

Щоденно роздають теплі обіди для безхатченків біля Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя. Добру справу започаткувала ініціативна група тернопільських блогерів @coronavirus.ternopil. До неї було залучено багато щедрих людей, котрі пожертвували безхатченкам різні продукти харчування. Волонтери молодіжних християнських спільнот долучилися до акції і, у свою чергу, рознесли харчові набори людям похилого віку, немічним та потребуючим.

Як повідомляє священник Архикатедри та співорганізатор акції о. Роман Демуш, «вдалося відвідати близько 50 осель. Ми щиро вдячні усім небайдужим, котрі в цей непростий час, вміють бачити не лише власні потреби, але й потреби інших. Особливо незахищених та потребуючих. Насправді, вони є нашим багатством, бо беручи, ми наповнюємо руки, а даючи – наповнюємо серце!»

До слова, цими днями Архикатедральний Собор УГКЦ Тернополя став також місцем збору та розприділення медичних засобів індивідуального захисту та першої необхідності для лікарень міста. Настоятель Собору о. Орест Павліський, з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, надав катехитичні приміщення до диспозиції ініціативній групі блогерів, які самоорганізувалися для допомоги медикам міста, а також безпритульним.

пресслужба архиєпархії