На Тернопільщині — засилля російськомовної преси

«Я розумію, що все диктує ринок і попит визначає пропозицію. Розкладка журналів в м. Копичинці, Тернопільська область. Скільки журналів українською ви нарахували?».

Основна роль у мовному вихованні має належати пресі. До речі, коли Павло Скоропадський став гетьманом України, наступного дня було закрито всі російськомовні газети. У нас зараз – засилля російськомовної преси, деякі газети роздаються безкоштовно. Звичайно, люди беруть, бо дармове, але забувають, що безкоштовна їжа тільки в пастках. Чужа мова отуплює мозок.

«Не досить назвати мову державною, треба, щоб вона і справді була такою, як це в країнах Європи. У перші роки незалежності в державних адміністраціях були представники «Просвіти», які стежили за дотриманням мовного режиму, – каже відомий мовознавець професор Іван Ющук. – Чому б цю традицію не відновити?».