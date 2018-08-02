Померла найстарша волонтерка Збаражчини Катерина Омельчак

Сумна звістка прилетіла до Збаража із Ужгорода зранку 1 серпня.

Катерина Омельчак – найстаріша волонтерка Збаражчини. Майже 25 років – з часу переїзду збаражанки на Закарпаття – патріотка опікувалася військовою частиною, що в Ужгороді – двічі на рік на Великдень та Різдво вона доповнювала святковий стіл військовослужбовців різними смаколиками. Для тих бійців, яких в Україні знають, як легендарну 128 гірсько-піхотну бригаду, що пройшла Іловайський та Дебальцевський котли, обороняла Луганський аеропорт.

З початком війни на Сході жінка активно долучилася до волонтерської діяльності, морально та матеріально підтримувала Збройні Сили України, надзвичайно вболівала та переживала за військових у зоні АТО.

91-літня Катерина Омельчак надсилала захисникам на фронт листівки, в яких підтримувала хлопців у дусі лицарства, козацтва. Солдати називають її своїм янголом-охоронцем. Жінка щомісяця справно віддавала більше третини своєї пенсії волонтерам, аби ті допомагали військовим.