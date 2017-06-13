З бюджету Тернополя виділили 200 тисяч на боротьбу з небезпечною рослиною

У Тернополі знищують борщівник Сосновського, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський. Як і минулого року, для боротьби з небезпечною рослиною уклали угоду із спеціальним підприємством, а з бюджету виділили 200 тисяч гривень.

— В нас укладена угода з спеціалізованим підприємством. Знищують борщівник в парку Загребелля та по всьому місту. Минулого року за боротьбу з рослиною ми трохи пізно взялися, то ж спеціалісти зрізали тільки великі рослини, цього ж року знищують в зародку. Але є проблеми, повязані з тим, що чимало борщівнику росте на приватних ділянках. Не всі власники ділянок допускають спеціалістів, тому доводиться залучати муніципальну поліцію, — розказує Олег Соколовський.

Головний комунальник міста каже, що рослина небезпечна тоді, коли вже цвіте. Як зазначає Олег Іванович, випари борщівника обпікають шкіру при легкому контакті, при більшому — просто роз’їдають аж до кісток. Ті, хто бачить борщівник, що росте у місті, можуть повідомляти про це в управління ЖКГ чи на довідку міської ради 1580.