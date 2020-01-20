Шукають безвісти зниклого тернополянина Плішивого Олександра Володимировича

Правоохоронці Тернопільського відділу поліції розшукують жителя обласного центру, Плішивого Олександра Володимировича, 1990 року народження.

18 січня до працівників поліції звернулася родичка чоловіка. Жінка повідомила, що 17 січня, близько 23 години її зять відправився потягом сполученням «Тернопіль-Котов» до батьків, але до пункту призначення так і не прибув. Місце знаходження чоловіка невідоме.

Прикмети зниклого: ріст 190 см, волосся чорне, коротке.

Був одягнений в темно-синю зимову куртку, чорні штани та темні чоботи. При собі мав спортивну сумку чорного кольору.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».