12:33 | 9.08.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільські бібліотеки ініціювали благодійну акцію «Книга для воїна»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Війна увірвалась у наше життя і перекроїла звичний світ. Але ми живемо і наш громадянський обов’язок – допомагати та підтримати бійців Збройних сил України, які захищають нашу Батьківщину та нашу свободу.

Так, тернопільські міські бібліотеки, на пропозицію волонтерів, цими днями ініціювали акцію «Книга для воїна», мета якої – підтримати поранених військових, котрі перебувають зараз на лікуванні у закладах охорони здоров’я нашого міста.

Просимо долучитися до такої важливої й доброї справи усіх небайдужих.

Приносити книги можна в усі бібліотеки-філії, що знаходяться у вашому мікрорайоні міста.

Все буде Україна! Разом до перемоги!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *