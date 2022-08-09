Тернопільські бібліотеки ініціювали благодійну акцію «Книга для воїна»

Війна увірвалась у наше життя і перекроїла звичний світ. Але ми живемо і наш громадянський обов’язок – допомагати та підтримати бійців Збройних сил України, які захищають нашу Батьківщину та нашу свободу.

Так, тернопільські міські бібліотеки, на пропозицію волонтерів, цими днями ініціювали акцію «Книга для воїна», мета якої – підтримати поранених військових, котрі перебувають зараз на лікуванні у закладах охорони здоров’я нашого міста.

Просимо долучитися до такої важливої й доброї справи усіх небайдужих.

Приносити книги можна в усі бібліотеки-філії, що знаходяться у вашому мікрорайоні міста.

Все буде Україна! Разом до перемоги!