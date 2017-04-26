Не дай Бог мати таких сусідів, як ця жінка з Тернопільщини

Кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 ККУ слідчі Зборівського відділення поліції розпочали щодо 17-річного студента місцевого коледжу. Хлопець спокусився на золоті прикраси сусідки.

Разом з родиною неповнолітній мешкає у селі Вірлів. Якогось дня зайшов до 27-річної односельчанки напитися води і побачив на полиці золоті прикраси. Жінка не пильнувала за гостем, адже мешкають хата в хат, тому довіряла сусідам. Та марно.

Виявивши зникнення золотого ланцюжка та двох кулонів, потерпіла одразу ж звернулася до матері хлопця, мовляв, поверніть крадене. Та сусіди спочатку не визнавали провини свого сина, а згодом стали шукати відмовки. Два тижні годували потерпілу обіцянками, аж поки та не заявила до поліції.

Правоохоронці вилучили у зловмисника сусідчині кулони, а от ланцюжка не виявилося. Неповнолітній стверджує – десь загубив чужу річ. Так це чи ні – поліцейським доведеться з’ясувати.

Триває досудове розслідування.